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Londra: perdite consistenti per BP

Migliori e peggiori, In breve
Londra: perdite consistenti per BP
Pressione sul gruppo petrolifero inglese, che perde terreno, mostrando una discesa del 7,82%.
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