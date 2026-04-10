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Piazza Affari: andamento rialzista per l'indice dei servizi di consumo italiano
In breve
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Finanza
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Indici settoriali
10 aprile 2026 - 10.00
Performance positiva per il
comparto servizi di consumo a Piazza Affari
, che continua la giornata in aumento dell'1,23% rispetto alla chiusura precedente.
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