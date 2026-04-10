Piazza Affari: andamento sostenuto per Caltagirone SpA

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria , che tratta in utile del 2,78% sui valori precedenti.



Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





La situazione di medio periodo di Caltagirone SpA resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 9,32 Euro. Supporto visto a quota 9,11. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 9,53.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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