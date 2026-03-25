Piazza Affari: brillante l'andamento di Caltagirone SpA

(Teleborsa) - Avanza la Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria , che guadagna bene, con una variazione del 3,25%.



La tendenza ad una settimana di Caltagirone SpA è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario di Caltagirone SpA si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 8,767 Euro. Prima resistenza a 8,967. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 8,633.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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