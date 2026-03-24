Milano 14:44
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Piazza Affari: in perdita Caltagirone SpA

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: in perdita Caltagirone SpA
Retrocede molto la Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,14%.
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