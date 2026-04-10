Zscaler, scendono le quotazioni a New York

(Teleborsa) - Pressione sul gestore della piattaforma di comunicazione che sfrutta la sicurezza in cloud , che perde terreno, mostrando una discesa del 5,20%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Zscaler rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di Zscaler suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 112,5 USD con tetto rappresentato dall'area 121,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 109,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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