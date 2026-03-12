Milano
17:23
44.518
-0,57%
Nasdaq
17:23
24.693
-1,09%
Dow Jones
17:23
47.025
-0,83%
Londra
17:23
10.309
-0,43%
Francoforte
17:23
23.616
-0,10%
Giovedì 12 Marzo 2026, ore 17.40
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ MercadoLibre, scendono le quotazioni a New York
MercadoLibre, scendono le quotazioni a New York
Migliori e peggiori
,
In breve
12 marzo 2026 - 16.10
Ribasso scomposto per il
mercato online leader in America Latina
, che esibisce una perdita secca del 5,89% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
MercadoLibre, quotazioni in calo a New York
New York: MercadoLibre scende verso 1.648,7 USD
New York: MercadoLibre in forte calo
New York: i venditori si accaniscono su MercadoLibre
Titoli e Indici
Mercadolibre
-6,72%
Altre notizie
MercadoLibre scivola in fondo al mercato di New York
CrowdStrike Holdings, scendono le quotazioni a New York
Workday, scendono le quotazioni a New York
DoorDash, scendono le quotazioni a New York
3M, scendono le quotazioni a New York
Genuine Parts, scendono le quotazioni a New York
Guide
Come fare trading sull’oro: differenze tra futures, ETF e fondi auriferi
Quando si fa trading sull’oro tramite strumenti finanziari non si comprano lingotti, ma ci si espone al prezzo dell’oro. Questo prezzo è influenzato soprattutto da cinque fattori.
leggi tutto