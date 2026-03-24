New York: peggiora Zscaler

(Teleborsa) - Ribasso per il gestore della piattaforma di comunicazione che sfrutta la sicurezza in cloud , che tratta in perdita del 6,50% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Zscaler , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di Zscaler evidenzia un declino dei corsi verso area 139 USD con prima area di resistenza vista a 147,4. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 136,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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