New York: peggiora Zscaler
(Teleborsa) - Ribasso per il gestore della piattaforma di comunicazione che sfrutta la sicurezza in cloud, che tratta in perdita del 6,50% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Zscaler, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Zscaler evidenzia un declino dei corsi verso area 139 USD con prima area di resistenza vista a 147,4. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 136,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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