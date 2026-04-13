Milano 11:18
47.330 -0,59%
Nasdaq 10-apr
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Dow Jones 10-apr
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Londra 11:18
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Borsa: Modesto recupero per Shanghai, in aumento dello 0,56%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina le contrattazioni a 3.988,56 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per Shanghai, in aumento dello 0,56%
Shanghai conclude in progresso dello 0,56%, archiviando la sessione a 3.988,56 punti.
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