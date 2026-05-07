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Borsa: Modesto recupero per Shanghai, in aumento dello 0,48%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina le contrattazioni a 4.180,09 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per Shanghai, in aumento dello 0,48%
Shanghai conclude in progresso dello 0,48%, archiviando la sessione a 4.180,09 punti.
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