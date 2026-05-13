Milano 14:55
49.004 +0,03%
Nasdaq 12-mag
29.065 -0,87%
Dow Jones 12-mag
49.761 +0,11%
Londra 14:55
10.254 -0,11%
Francoforte 14:55
24.033 +0,33%

Borsa: Modesto recupero per Shanghai, in aumento dello 0,42%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina le contrattazioni a 4.242,57 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per Shanghai, in aumento dello 0,42%
Shanghai conclude in progresso dello 0,42%, archiviando la sessione a 4.242,57 punti.
Condividi
```