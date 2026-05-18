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Borsa: Stabile Shanghai, che riporta un cauto -0,09%

L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 4.131,53 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Shanghai, che riporta un cauto -0,09%
Giornata fiacca per Shanghai, che porta a casa un modesto -0,09%, terminando le negoziazioni a 4.131,53 punti.
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