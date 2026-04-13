Milano 17:35
47.527 -0,17%
Nasdaq 19:21
25.260 +0,57%
Dow Jones 19:21
47.953 +0,08%
Londra 17:35
10.583 -0,17%
Francoforte 17:35
23.742 -0,26%

Borsa: Non si allontana dalla parità il Dow Jones (+0,06% alle 19:30)

Il Dow Jones si muove sulla parità a 47.946,93 punti

In breve, Finanza
Borsa: Non si allontana dalla parità il Dow Jones (+0,06% alle 19:30)
L'indice del principale listino americano mostra un +0,06% alle 19:30 e continua gli scambi a 47.946,93 punti.
Condividi
```