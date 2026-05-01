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Borsa: Non si allontana dalla parità il Dow Jones (-0,01% alle 19:30)

Il Dow Jones si muove sulla parità a 49.648,21 punti

In breve, Finanza
Borsa: Non si allontana dalla parità il Dow Jones (-0,01% alle 19:30)
L'indice del principale listino americano mostra un -0,01% alle 19:30 e continua gli scambi a 49.648,21 punti.
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