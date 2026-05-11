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Borsa: Giornata cauta per il Dow Jones (+0,19%)

Il Dow Jones termina gli scambi a 49.704,34 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per il Dow Jones (+0,19%)
Non si allontana dalla parità l'indice dei principali titoli USA, che mostra un deludente +0,19%, archiviando la seduta a 49.704,34 punti.
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