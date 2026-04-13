In SACE suona la campanella dell'Ora dell'Export

Il 15 aprile, in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, SACE apre le porte delle sedi di Roma e Milano a studenti e giovani professionisti per approfondire le competenze e le figure professionali per la promozione del Made in Italy nel mondo

(Teleborsa) - In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy il prossimo 15 aprile, SACE, l’Export Credit Agency italiana partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, apre le porte delle sedi di Roma e Milano a studenti e giovani professionisti per un incontro dedicato agli scenari globali e alle competenze necessarie per valorizzare la crescita dell’export italiano.



Un’opportunità unica, organizzata con il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per comprendere l’impatto sociale, culturale ed economico del Made in Italy nel mondo, e per conoscere gli esperti e gli uffici esteri di SACE creando un’occasione concreta di orientamento e talent scouting.



L’evento sarà aperto dal Presidente di SACE Guglielmo Picchi insieme a Mariangela Siciliano, Head of Education & Connect Solutions; ospiterà poi un approfondimento sugli scenari e le geografie prioritarie per il Made in Italy nel mondo a cura dell’ufficio studi di SACE, a cui seguiranno una tavola rotonda con diversi partner accademici ?sulle competenze chiave per promuovere il Made in Italy e un focus a cura delle risorse umane di SACE per presentare le figure professionali e le competenze chiave ricercate dalla Export Credit Agency italiana.

Sarà poi possibile partecipare a una sessione di Q&A e prenotarsi agli HR corner per scoprire e approfondire le opportunità professionali in SACE.







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