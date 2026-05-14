Emirati: SACE al fianco di Arada per sostenere export italiano

(Teleborsa) - SACE, l’Export Credit Agency italiana partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha garantito un finanziamento da 100 milioni di dollari in favore di Arada, primario operatore emiratino nello sviluppo di grandi progetti immobiliari e urbani integrati, attivo anche nei settori hospitality, retail, wellness e industria.



Il finanziamento, erogato da First Abu Dhabi Bank e strutturato secondo i principi della finanza islamica, è destinato a sostenere i progetti di sviluppo di Arada, in coerenza con gli obiettivi di sostenibilità della società, configurandosi come un sustainability-linked loan.



Attraverso questa operazione, SACE supporta lo sviluppo di nuove opportunità di export per le filiere italiane dell’arredo, del design e dei macchinari per l’edilizia. Con all’attivo collaborazioni con importanti realtà italiane tra cui Armani Group, Arada è infatti considerato un partner strategico per il Made in Italy, Tra i progetti più rilevanti l’Armani Beach Residences a Palm Jumeirah, per il quale Arada ha negoziato dall’Italia forniture di arredi di pregio, confermando l’apprezzamento del mercato emiratino per la qualità e la competitività dell’offerta italiana.



“Siamo orgogliosi di affiancare Arada, un player di riferimento con una visione solida e progetti strategici in grado di aprire nuove opportunità per le imprese italiane negli Emirati Arabi Uniti”, ha dichiarato Ciro Aquino, Regional Manager Middle East, Head of Dubai Office di SACE. “Attraverso il supporto a questa facility sustainability-linked e Shariah-compliant, SACE conferma il proprio impegno a essere vicina alle imprese italiane attive nella regione, anche in un contesto globale complesso e in continua evoluzione. Questa operazione riflette la nostra ambizione di continuare ad abilitare crescita sostenibile, favorire nuove opportunità di business per l’eccellenza italiana e rafforzare ulteriormente i legami economici tra Italia ed Emirati Arabi Uniti”.



Gli Emirati Arabi Uniti rappresentano un mercato prioritario per il Made in Italy e un hub strategico per la crescita delle imprese italiane nell’area. In un contesto internazionale complesso, segnato da instabilità geopolitica e nuove sfide per le catene globali del valore, SACE continua a essere al fianco delle imprese italiane attive nella regione, confermando il proprio impegno a sostenere l’export e l’internazionalizzazione anche nei mercati più dinamici e ad alto potenziale come gli Emirati Arabi Uniti.





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