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New York: giornata negativa in Borsa per Dell Technologies

Migliori e peggiori, In breve
New York: giornata negativa in Borsa per Dell Technologies
Scende sul mercato la holding leader mondiale nella fornitura di hardware, software e servizi, che soffre con un calo del 6,44%.
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