New York: scambi in positivo per IBM

(Teleborsa) - Avanza la "Big Blue" , che guadagna bene, con una variazione del 2,54%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones , evidenzia un rallentamento del trend di IBM rispetto all' indice americano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico dell' azienda di Armonk segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 233,1 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 238,6. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 229,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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