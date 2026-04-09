New York: calo per IBM

(Teleborsa) - Composto ribasso per la "Big Blue" , in flessione del 2,28% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di IBM è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 234,3 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 240. Il peggioramento dell' azienda di Armonk è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 232,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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