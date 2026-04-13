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New York: si concentrano le vendite su Carnival

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti, Turismo
New York: si concentrano le vendite su Carnival
Retrocede la società che gestisce la linea di navi da crociera numero 1 al mondo, con un ribasso del 3,41%.
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