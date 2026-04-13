New York: si concentrano le vendite su Carnival

(Teleborsa) - Ribasso per la società che gestisce la linea di navi da crociera numero 1 al mondo , che presenta una flessione del 3,41%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Carnival mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,4%, rispetto a +3,57% dell' indice del basket statunitense ).





La tendenza di breve di Carnival è in rafforzamento con area di resistenza vista a 27,26 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 26,81. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 27,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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