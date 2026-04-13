Milano 11:26
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Nasdaq 10-apr
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Dow Jones 10-apr
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Londra 11:26
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Francoforte 11:26
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Piazza Affari: in rally GVS

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: in rally GVS
Effervescente il produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici, che scambia con una performance decisamente positiva dell'8,79%.
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