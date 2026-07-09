Piazza Affari: andamento sostenuto per GVS

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici , che tratta in utile del 2,82% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di GVS più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di GVS suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 4,285 Euro con tetto rappresentato dall'area 4,425. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 4,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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