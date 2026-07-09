Piazza Affari: andamento sostenuto per GVS
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici, che tratta in utile del 2,82% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di GVS più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di GVS suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 4,285 Euro con tetto rappresentato dall'area 4,425. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 4,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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