Milano 11:26
47.294 -0,66%
Nasdaq 10-apr
25.116 0,00%
Dow Jones 10-apr
47.917 -0,56%
Londra 11:26
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Francoforte 11:26
23.588 -0,91%

Piazza Affari: movimento negativo per Brunello Cucinelli

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: movimento negativo per Brunello Cucinelli
Retrocede il re del cachemire, con un ribasso del 2,98%.
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