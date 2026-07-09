Piazza Affari: positiva la giornata per Brunello Cucinelli

(Teleborsa) - Avanza il re del cachemire , che guadagna bene, con una variazione del 2,72%.



La tendenza ad una settimana di Brunello Cucinelli è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico del gruppo di Solomeo mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 79,64 Euro con area di resistenza individuata a quota 81,88. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 78,32.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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