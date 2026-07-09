Milano 13:28
52.174 +0,69%
Nasdaq 8-lug
29.253 +0,27%
Dow Jones 8-lug
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Londra 13:28
10.416 -0,69%
Francoforte 13:28
24.917 +0,08%

Piazza Affari: andamento sostenuto per Brunello Cucinelli

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento sostenuto per Brunello Cucinelli
Bene il re del cachemire, con un rialzo del 2,77%.
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