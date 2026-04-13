Piazza Affari: movimento negativo per Credem

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l' Istituto di credito , che mostra un decremento del 2,37%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Credem evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il Credito Emiliano rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di breve periodo di Credem mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 15,36 Euro. Rischio di discesa fino a 15,22 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 15,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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