Credem, Fitch conferma il rating "BBB+" con outlook "Stabile"

(Teleborsa) - Fitch ha confermato il Long-Term Issuer Default Rating (IDR) di Credem a "BBB+", con Outlook Stabile, e il Viability Rating (VR) a "bbb+".



I rating di Credem riflettono il suo status di banca commerciale italiana second-tier, supportata da una solida presenza nelle regioni più ricche del Nord Italia e da un modello di business piuttosto diversificato, unitamente a una qualità degli attivi superiore alla media. Queste caratteristiche hanno contribuito a una maggiore stabilità degli utili nell'ultimo decennio rispetto alle banche di medie dimensioni del Sud Europa. I rating tengono conto anche della condotta prudente della banca in materia di concessione di prestiti, gestione oculata del capitale e funding stabile basato sui depositi.



Il modello di business di Credem combina l'attività bancaria commerciale nazionale con consolidate attività di gestione patrimoniale, assicurative e di finanziamento specializzato. La diversificazione del business e una strategia incentrata sulla crescita organica sono alla base della solida performance della banca nel corso del ciclo economico. Tuttavia, le dimensioni limitate del gruppo si traducono in una minore efficienza e redditività complessiva rispetto a istituti di credito nazionali di maggiori dimensioni.



Il rapporto tra crediti deteriorati e totale dei crediti di Credem è rimasto al di sotto del 2% per il terzo anno consecutivo (fine marzo 2026: 1,6%). Questo livello è il più basso tra gli istituti di credito nazionali e si confronta favorevolmente con le medie europee. Fitch prevede un aumento del rapporto nel biennio 2026-2027, a causa della prevista debole crescita economica in Italia, ma rimarrà comunque al di sotto del 2%.

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