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Piazza Affari: movimento negativo per Caltagirone SpA

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: movimento negativo per Caltagirone SpA
Pressione sulla Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria, che tratta con una perdita del 2,95%.
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