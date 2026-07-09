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Piazza Affari: scambi in positivo per Credem

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi in positivo per Credem
Avanza l'Istituto di credito, che guadagna bene, con una variazione del 2,85%.
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