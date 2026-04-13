Milano 11:28
47.300 -0,65%
Nasdaq 10-apr
25.116 0,00%
Dow Jones 10-apr
47.917 -0,56%
Londra 11:28
10.565 -0,33%
Francoforte 11:28
23.588 -0,91%

Piazza Affari: violenta contrazione per l'indice dei servizi di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: violenta contrazione per l'indice dei servizi di consumo italiano
Giornata da dimenticare per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari, che retrocede a 23.902,39 punti, ritracciando del 2,10%.
Condividi
```