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Piazza Affari: si concentrano le vendite sull'indice dei servizi di consumo italiano
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30 giugno 2026 - 10.00
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comparto servizi di consumo a Piazza Affari
, che retrocede a 23.443,6 punti, ritracciando dell'1,01%.
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