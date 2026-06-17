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Crolla a Piazza Affari l'indice dei servizi di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Crolla a Piazza Affari l'indice dei servizi di consumo italiano
Il Comparto servizi di consumo a Piazza Affari crolla del 2,16%, scendendo fino a 24.170,16 punti.
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