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Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 13/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 13/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 aprile

Contenuto ribasso per il FTSE Mid Cap, che archivia la sessione in flessione dello 0,34%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 57.987, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 55.359. L'equilibrata forza rialzista del FTSE Mid Cap è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 60.614.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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