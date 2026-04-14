Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 13/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 aprile
Giornata poco mossa per indice spagnolo, che chiude la giornata del 13 aprile con una variazione percentuale negativa dello 0,99% rispetto alla seduta precedente.
Il quadro tecnico di breve periodo di IBEX 35 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 18.337,3. Rischio di discesa fino a 17.577,3 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 19.097,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)