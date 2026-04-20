Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 17/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 aprile
Rialzo marcato per indice spagnolo, che archivia la sessione in utile del 2,18% sui valori precedenti.
Tecnicamente, IBEX 35 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 18.638,1, mentre il supporto più immediato si intravede a 18.177,4. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 19.098,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)