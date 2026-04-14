Milano 13-apr
47.527 0,00%
Nasdaq 13-apr
25.384 +1,06%
Dow Jones 13-apr
48.218 +0,63%
Londra 13-apr
10.583 0,00%
Francoforte 13-apr
23.742 0,00%

Borsa: Senza slancio Hong Kong che avanza appena dello 0,41%

L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 25.766,05 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Hong Kong che avanza appena dello 0,41%
Hong Kong allunga timidamente il passo dello 0,41% e chiude a 25.766,05 punti.
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