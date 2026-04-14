Francoforte: andamento sostenuto per Tag Immobilien
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Tag Immobilien, con una variazione percentuale del 2,22%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Tag Immobilien evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Tag Immobilien rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Tag Immobilien sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 15,28 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 15,04. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 15,52.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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