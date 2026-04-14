Francoforte: risultato positivo per Deutsche Bank

(Teleborsa) - Avanza la prima banca tedesca come assets , che guadagna bene, con una variazione dell'1,86%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Deutsche Bank rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo della banca d'affari tedesca sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 28,09 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 27,88. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 28,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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