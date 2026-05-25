Francoforte: scambi in positivo per Deutsche Bank
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la prima banca tedesca come assets, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,95%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Deutsche Bank mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,55%, rispetto a +5,03% dell'indice della Borsa di Francoforte).
Lo status tecnico della banca d'affari tedesca è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 28,81 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 28,53. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 29,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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