Francoforte: scambi in positivo per Deutsche Bank

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la prima banca tedesca come assets , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,95%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Deutsche Bank mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,55%, rispetto a +5,03% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





Lo status tecnico della banca d'affari tedesca è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 28,81 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 28,53. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 29,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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