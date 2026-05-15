Francoforte: giornata depressa per Deutsche Bank

(Teleborsa) - Pressione sulla prima banca tedesca come assets , che tratta con una perdita del 2,15%.



Il confronto del titolo con il DAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Deutsche Bank rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve della banca d'affari tedesca rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 27,05 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 26,64. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 27,47.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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