Francoforte: risultato positivo per Deutsche Post

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l' operatore postale tedesco , in guadagno del 3,67% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Deutsche Post evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società con sede a Bonn rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di breve periodo di Deutsche Post mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 50,06 Euro. Rischio di discesa fino a 49,28 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 50,84.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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