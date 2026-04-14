In evidenza AppLovin sul listino di New York

(Teleborsa) - Grande giornata per la piattaforma tecnologica di applicazioni , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,16%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di AppLovin , che fa peggio del mercato di riferimento.





Le tendenza di medio periodo di AppLovin si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 438,9 USD. Supporto stimato a 427,8. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 449,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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