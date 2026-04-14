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Madrid: scambi al rialzo per Cellnex Telecom

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: scambi al rialzo per Cellnex Telecom
Apprezzabile rialzo per la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione, in guadagno del 2,40% sui valori precedenti.
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