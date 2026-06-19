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Madrid: scambi in forte rialzo per Acciona Energia

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: scambi in forte rialzo per Acciona Energia
Seduta decisamente positiva per il produttore di energia rinnovabile spagnolo, che tratta in rialzo del 5,46%.
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