Madrid: balza in avanti Cellnex Telecom

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,05%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Cellnex Telecom evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Cellnex Telecom rispetto all'indice.





Lo status tecnico di Cellnex Telecom perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 28,5 Euro. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 29,03. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 28,19.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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