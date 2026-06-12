Madrid: balza in avanti Cellnex Telecom
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,05%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Cellnex Telecom evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Cellnex Telecom rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Cellnex Telecom perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 28,5 Euro. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 29,03. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 28,19.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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