Madrid: in calo Cellnex Telecom

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione , con una flessione del 2,22%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35 , evidenzia un rallentamento del trend di Cellnex Telecom rispetto all' indice azionario della Borsa di Madrid , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di Cellnex Telecom mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 27,34 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 28,34. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 27.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```