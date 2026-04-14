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New York: al centro degli acquisti Meta Platforms
Migliori e peggiori
,
In breve
14 aprile 2026 - 18.00
Rialzo per l'
azienda che gestisce Facebook
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,55%.
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