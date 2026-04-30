Crolla Meta Platforms nonostante la revisione al rialzo della stima di spesa in conto capitale

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per Meta Platforms
che esibisce una perdita secca del 9,20% sui valori precedenti.Meta ha registrato ricavi
a 48,7 miliardi (+34%) e utile netto a 18,9 miliardi (+54%), con margine operativo al 44% e Family DAP a 3,45 miliardi. Zuckerberg ha attribuito a Llama 4 un aumento del 12% del tempo speso sulle piattaforme. Il capex 2026 è stato rivisto al rialzo a 42-48 miliardi. Nonostante sia quella che cresce di più, secondo David Pascucci, market analyst di Xtb, è anche quella che perde di più per ragioni esclusivamente tecniche legate al posizionamento sui massimi mensili.
La tendenza ad una settimana dell'azienda che gestisce Facebook
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Meta Platforms
restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 618,9 USD. Il supporto più immediato è stimato a 598,1. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 588,6, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.